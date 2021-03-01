Поплыли к «Маяку»? В городе заработал новый бассейн

Сегодня, 1 марта, в нашем городе начал работу новый бассейн «Маяк» на улице Фабричной, 17/4. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии мегаполиса. В бассейне две чаши. Одна – длиной двадцать пять метров с четырьмя дорожками. Вторая чаша небольшая – шесть на десять метров. Она предназначена для занятий с детьми в возрасте от пяти до семи лет.

В бассейне будут обучать плаванию ребят начиная с пяти лет, проводить оздоровительное и спортивное плавание для детей и взрослых, а также занятия для детей. Также бассейн могут посещать семьи для свободного плавания, организуют в его стенах занятия акваэробикой.

Команда тренеров – специалисты с профессиональным образованием, высокими спортивными достижениями, разрядами и опытом работы не менее пяти лет. Бассейн «Маяк» – в оперативном управлении государственного автономного учреждения Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта». Он будет работать ежедневно с семи утра до десяти вечера.