Только после вакцинации. На Парад Победы в Новосибирске выйдут военнослужащие, привитые от COVID-19

В Новосибирске началась вакцинация военных, которые 9 мая будут участвовать в торжественном параде. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, уточнив, что вакцинированы те, кто пройдет в составе пеших и механизированных колонн по главной площади города. «Прививка от COVID-19 была поставлена военнослужащим с их письменного согласия, – прокомментировали в пресс-службе. – Перед вакцинацией солдаты и офицеры прошли медицинский осмотр у терапевта и сдали тест на антитела к коронавирусной инфекции. С вакцинируемыми были проведены беседы с доведением до них информации о COVID-19». После введения препарата военные еще в течение получаса находились под контролем медиков.