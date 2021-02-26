Зеленые зоны населенных пунктов отныне защищены от застройки законом

К созданию таких территорий в перспективе могут присоединиться и муниципальные районы, в которых есть потребность в защите рекреационных зон населенных пунктов, отметил глава области. Губернатор поблагодарил председателя заксобрания за настойчивость, а региональных депутатов — за стойкость и конструктивный подход в процессе подготовки закона: ранее ни один из принимаемых законопроектов не вызывал такого противодействия.

«Все видели, какая была развернута информационная кампания „против“, какие невероятные доводы приводились: якобы, все это делается для того, чтобы запретить доступ на территорию, якобы правительство области собирается взимать плату за нахождение в городских лесах и прочие выдумки и фейки, – отметил Андрей Травников. – На самом деле этот закон исторический по своему содержанию. И то, что депутаты столкнулись с таким и скрытым, и явным противодействием, только подтверждает, что эта инициатива была абсолютно правильной, направленной на защиту интересов жителей Новосибирской области».