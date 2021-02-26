Зеленые зоны населенных пунктов отныне защищены от застройки законом

Губернатор Андрей Травников и председатель заксобрания Андрей Шимкив назвали принятое решение историческим для нашего региона.
Новый закон защищает природные локации населенных пунктов от застройки, вырубки: он устанавливает порядок создания таких категорий особо охраняемых природных территорий, как природно-рекреационные местности и лесные парки, а также содержание режима особой охраны данных категорий. Решение о необходимости создания природно-рекреационной местности, лесного парка принимает правительство Новосибирской области. Это решение должно содержать обоснование необходимости создания особо охраняемой природной территории регионального значения, сведения о местонахождении и площади.
К созданию таких территорий в перспективе могут присоединиться и муниципальные районы, в которых есть потребность в защите рекреационных зон населенных пунктов, отметил глава области. Губернатор поблагодарил председателя заксобрания за настойчивость, а региональных депутатов — за стойкость и конструктивный подход в процессе подготовки закона: ранее ни один из принимаемых законопроектов не вызывал такого противодействия.
«Все видели, какая была развернута информационная кампания „против“, какие невероятные доводы приводились: якобы, все это делается для того, чтобы запретить доступ на территорию, якобы правительство области собирается взимать плату за нахождение в городских лесах и прочие выдумки и фейки, – отметил Андрей Травников. – На самом деле этот закон исторический по своему содержанию. И то, что депутаты столкнулись с таким и скрытым, и явным противодействием, только подтверждает, что эта инициатива была абсолютно правильной, направленной на защиту интересов жителей Новосибирской области».
По словам губернатора, в сжатые сроки правительством Новосибирской области будет разработано положение о соответствующих особо охраняемых природных территориях регионального значения. В положении должны быть определены особенности режима особой охраны природно-рекреационной местности, лесного парка и основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах особо охраняемой природной территории регионального значения.
Фото: архивы пресс-служб
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