Новосибирские нейрохирурги из НИИТО создали индивидуальный имплантат для лица

Он способен скорректировать даже обширные дефекты черепа
Врачи Новосибирского института травматологии и ортопедии разработали имплантат для устранения дефектов черепа с атрофией височной мышцы. На эту технологию специалисты получили патент в прошлом году.
«У больных, оперированных на головном мозге при различной его патологии, нередко формируется костный дефект различных, порой обширных размеров. Наиболее часто они располагаются в височных областях, – рассказывает нейрохирург НИИТО Николай Копорушко. – В связи с атрофией височной мышцы и западением мягких тканей в зоне резецированной части черепа возникает выраженный косметический дефект. Такое состояние у большей части пациентов вызывает психологическую травму в виде эстетической неполноценности, так как косметический дефект находится вне зоны волос и хорошо виден окружающим».
Имплантат из титана изготавливается для больного индивидуально с использованием компьютерных технологий на 3D-принтере и позволяет исключить дальнейшие операции для исправления косметического дефекта.
Фото: архивы пресс-служб
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