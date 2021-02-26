Новосибирские нейрохирурги из НИИТО создали индивидуальный имплантат для лица

«У больных, оперированных на головном мозге при различной его патологии, нередко формируется костный дефект различных, порой обширных размеров. Наиболее часто они располагаются в височных областях, – рассказывает нейрохирург НИИТО Николай Копорушко. – В связи с атрофией височной мышцы и западением мягких тканей в зоне резецированной части черепа возникает выраженный косметический дефект. Такое состояние у большей части пациентов вызывает психологическую травму в виде эстетической неполноценности, так как косметический дефект находится вне зоны волос и хорошо виден окружающим».