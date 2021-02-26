Инфицированных все меньше. Еще три ковидных госпиталя в Новосибирской области закрываются

Из-за снижения темпов распространения коронавируса в регионе перепрофилируют еще три COVID-госпиталя. Эти медучреждения приступят к привычном профильному режиму работы уже на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В частности речь идет о городской клинической больнице №25, которая со 2 марта будет принимать пациентов профилям кардиология, неврология, пульмонология и терапия. С апреля 2020 года в больнице приняли более пяти тысяч пациентов с ковидом. В настоящий момент в больнице завершают подготовку к традиционному режиму работы, в помещениях провели дезинфекцию.

Кроме того, вернут привычный режим работы в городской клинической больнице скорой медицинской помощи №2 и Новосибирской клинической районной больнице №1 (наукоград Кольцово). С 25 февраля медучреждения перестали принимать пациентов с коронавирусом.