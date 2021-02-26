Пробки разведут руками. Сотрудники ГИБДД вернутся к ручному регулированию дорожного движения

В Новосибирске возобновят ручное регулирование движения в часы пик на самых загруженных участках дорог. Подобная практика уже использовалась в нашем городе на постоянной основе несколько лет назад. К ручному регулированию движения решено вернуться уже этой весной.

«В качестве эксперимента с 9 марта мы попробуем четыре дополнительных наряда ГИБДД в городе запустить в час пик, с 15 до 24 часов, чтобы они работали на больших транспортных артериях и возле мостов для регулирования движения», — рассказал начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков.