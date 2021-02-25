Куда поедут россияне на Масленицу? Новосибирск оказался в туристическом топе

Интерес к Новосибирску отмечается у путешественников даже вопреки ограничениям (напомним, что массовые мероприятия на Масленицу запрещены из-за коронавирусной пандемии). Вопреки напряженной обстановке, россияне выбрали Новосибирск в качестве одного из десяти городов, куда поедут на проводы зимы. Рейтинг составил сервис бронирования жилья Tvil.ru. В топ попали самые популярные направления с 8 по 14 марта.

Жители страны чаще всего выбирали Ялту, Сочи, горные курорты Шерегеш и Домбай, а также Петербург, Пятигорск, Лахденпохья (Республика Карелии), Новосибирск, Казань и Суздаль. Дешевле всего отдохнуть на Масленицу в Пятигорске, дороже – в Суздале.