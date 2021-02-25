Из-за строительства четвертого моста через Обь русло реки заметно сузилось

На окружном совещании в полпредстве руководитель Верхне-Обского бассейнового водного управления Василий Борисенко сообщил, что строительство моста уже повлияло на новосибирский водный пост, по которому оценивают уровень воды в Оби. В результате он показывает ошибочные данные, на которых строятся все решения по регулированию местного гидроузла. В свою очередь это мешает сделать точный прогноз по грядущему весеннему паводку.

Кроме того, русло Оби сузилось в месте проведения работ. «У нас имеется сужение сечения русла реки на двадцать процентов, что при пропуске половодья окажет существенное влияние на пропускную способность», – подчеркивает господин Борисенко.

Паводковая обстановка ожидается непростой, поскольку в Сибири нынешней зимой были интенсивные осадки и обильный снег. Ситуация усугубляется тем, что на территории от Новосибирской ГЭС до места строительства четвертого моста расположены дачные общества, где случались подтопления и раньше – еще до сужения русла Оби.

Фото: архивы пресс-служб