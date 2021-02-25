Новости пандемии: еще 118 жителей региона заболели коронавирусом

По данным оперштаба, за прошедшие сутки еще у ста восемнадцати новосибирцев диагностирован COVID-19. Выписались с выздоровлением за это же время девяносто семь человек.

Восемь пациентов скончались: четверо мужчин – сорока семи, шестидесяти десяти, восьмидесяти трех и восьмидесяти восьми лет, а также две женщины шестидесяти трех лет и пациентки в возрасте семидесяти четырех и семидесяти пяти лет.

В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся восемьдесят семь человек, семнадцать из них подключены к аппаратам ИВЛ.