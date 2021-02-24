Меньше бумаги – больше леса. Благодаря электронному документообороту удалось сберечь от вырубки участок леса размером с Первомайский сквер

В Новосибирской области за счет внедрения электронной подписи и электронного взаимодействия между органами власти за последние два года удалось уберечь от вырубки участок леса размером с Первомайский сквер или восемь футбольных полей. «Органы власти отныне не вправе требовать свидетельство о рождении или о заключении брака, а из документов об образовании не должны требовать в бумажном виде аттестаты и дипломы о среднем и высшем образовании. Теперь все это есть в электронном виде», – отметил в ходе оперативного совещания Андрей Травников.

В Новосибирской области реализовали доступ всех информационных систем к ведомственным сведениям федеральной системы межведомственного электронного взаимодействия к свидетельствам о регистрации актов гражданского состояния, документам об образовании, ученых степенях и ученых званиях (кроме выданных военными образовательными учреждениями), решениям, заключениям и разрешениям, выдаваемым органами опеки и попечительства, документам о трудовой деятельности и трудовом стаже за период с 1 января 2020 года.

Указанную информацию сотрудники органов власти должны получать напрямую из федеральных реестров, независимо от способа обращения гражданина за услугой. При этом, заявитель имеет право предоставить данные документов по собственной инициативе. Электронный обмен сведениями между органами власти уже позволил сократить общий объём документов, которые требуются при получении госуслуг, более чем на пятнадцать процентов.

Губернатор также призвал своих коллег по государственной и муниципальной службе использовать электронные подписи: «Нет необходимости распечатывать документы для того, чтобы ставить на них „живую“ подпись – это всё можно делать в электронном виде».