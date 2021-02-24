Более семисот новосибирских домов капитально отремонтируют в этом году

В Новосибирске продолжают реализовывать региональную программу капремонта общего имущества в многоквартирных домах. В соответствии с краткосрочным планом в 2021 году запланировали провести работы в семистах сорока двух домах. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как сообщили в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска, в городе выполнят тысяча триста двадцать два вида работ. В ста тринадцати домах отремонтируют внутридомовую инженерную систему канализации и водоотведения. В восьмидесяти восьми домах отремонтируют внутридомовую инженерную систему холодного водоснабжения, в семидесяти пяти домах – горячего. Крыши отремонтируют в ста восьмидесяти одном доме, внутридомовые инженерные системы электроснабжения – в ста шестнадцати. Подвалы приведут в порядок в ста семидесяти одном доме, фасады – на двухстах двадцати трех домах.

Лифтовое оборудование приведут в порядок в шестидесяти пяти домах, выполнят ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения в ста семидесяти девяти домах, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения сделают в сто одном доме, фундамента – в десяти домах.