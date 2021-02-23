Глава региона Андрей Травников возложил цветы к Вечному Огню на Монументе Славы

В честь празднования Дня защитника Отечества губернатор Новосибирской области Андрей Травников возложили цветы к Вечному Огню на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы». В торжественной церемонии также участвовали трехкратный олимпийский чемпион, герой России, сенатор Российской Федерации Александр Карелин, председатель законодательного собрания региона Андрей Шимкив и другие представители власти и общественных организаций.

Фото: архивы пресс-служб