Число заболевших коронавирусом увеличилось на 115, количество летальных случаев – на шесть

По информации оперативного штаба, ковид обнаружен еще у ста пятнадцати жителей региона. Выписались с выздоровлением за прошедшие сутки двадцать четыре человека.

От тяжелого течения инфекции скончались шесть пациентов: двое мужчин – шестидесяти трех и шестидесяти восьми лет, а также четыре женщины – пятидесяти восьми лет, шестидесяти одного года, шестидесяти семи и шестидесяти девяти лет.

В отделениях интенсивной терапии в настоящее время находятся девяносто шесть человек, двадцать пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.