Перестал курсировать единственный автобус до новосибирского автовокзала

Автобус №35 – единственный, на котором можно было добраться из центра Новосибирска до автовокзала на Гусинобродском шоссе без пересадок. Больше этот автобус курсировать не будет: перевозчик расторг контракт с мэрией города, поскольку маршрут для него финансово невыгоден.

Еще с 8 февраля администрация города вновь объявили открытый конкурс на перевозку по этому маршруту. Но, по данным ЦУГАЭТ, автобусов на маршруте №35 до сох пор нет. Добраться до главного вокзала теперь можно только с пересадками или на маршрутках и трамваях. На маршрутке №18 можно уехать от вокзала на левый берег (район «Чистой слободы»), на №19 – в Заельцовский район, №44 – станция метро Березовая роща. Также автовокзал-Главный является конечной остановкой двух трамваев: №13 и №14. Однако остановочный пункт располагается довольно далеко от здания, придется пройти еще около пятисот метров.

Фото: архивы пресс-служб