Новый ЛДС поделится финансированием со станцией «Спортивной»

Ранее в феврале аудитор Контрольно-счетной палаты региона Валерий Алехин сообщил о недофинансировании строительства станции «Спортивная» в объеме почти полумиллиарда рублей. Министр строительства региона Иван Шмидт при этом уточнил, что привлечь федеральные средства на строительство станции метро не удалось и добавил: «Я думаю, что критической ситуации при чемпионате, если не будет станции метро «Спортивная», при тех развязках, которые у нас есть, не будет». При этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что «без станции «Спортивная» обеспечить все пассажиропотоки, на которые мы рассчитываем, просто невозможно».

Как будут достраивать к чемпионату новую станцию рассказал губернатор Андрей Травников: «В течение последних двух лет Минтранс активно помогает в финансировании дорог, что позволяет нам высвобождать средства и направлять их на станцию метро, на которую федеральных денег мы не получаем, потому что нет такой федеральной программы. То же самое планируется делать и с ЛДС, те федеральные средства, которые мы будем получать на этот объект, направлять на станцию метро, благоустройство. Мы, по сути дела, рассматриваем не бюджеты отдельных объектов, а бюджет этой огромной стройплощадки в пойме Оби и за счет перераспределения средств закрываем все вопросы по финансированию. Поэтому по станции метро у нас нет сомнений».

Фото: архивы пресс-служб