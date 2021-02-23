Хлебопекарная промышленность Новосибирской области получит государственную поддержку

Правительством Новосибирской области утвержден порядок государственной поддержки мукомольных и хлебопекарных предприятий — соответствующее постановление правительства региона подписал губернатор Андрей Травников. Решение о поддержке входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный Правительством по поручению президента России Владимира Путина.

После заключения соглашения с Минсельхозом России о выделении региону средств федерального бюджета мукомольным предприятиям области будет предоставляться компенсация части затрат на закупку продовольственной пшеницы, а хлебопекарным — компенсация части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения.