Обилечивайтесь сами. Коронавирус косит новосибирских кондукторов

В департаменте транспорта мэрии уменьшение числа кондукторов в муниципальном транспорте объясняют пандемией: «Ежедневно ГЭТ выпускает на линию плановое число транспорта, чтобы выполнять рейсы по утвержденному расписанию. В отдельных случаях трамваи и троллейбусы выходят на линию без кондукторов, например на троллейбусном маршруте №36».

Чиновники подчеркивают, что эта мера временная и кондукторы скоро вернутся на этот и другие маршруты. В мэрии также сообщили, что перевозчики могут организовывать процесс, учитывая его экономическую эффективность, и обходиться без кондукторов на маршрутах с низким пассажиропотоком.