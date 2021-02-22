Условия безлимитного проездного в общественном транспорте Новосибирска могут поменяться

В мэрии признали, что безлимитный проездной за две тысячи четыреста пятьдесят рублей может быть выгоден не всем пассажирам и перевозчикам. Стоимость и число поездок могут скорректировать через несколько месяцев в зависимости от того, как проездной будут использовать на практике. О планах ввести единый проездной в общественном транспорте Новосибирска мэрия заявила еще в начале февраля. На данный момент проездной стоимость две тысячи четыреста пятьдесят рублей рассчитан на девяносто восемь поездок. «Электронный проездной» будет действовать везде, кроме маршруток.



«Побудительный мотив для введения безлимитного проезда – прежде всего это условие, которое необходимо, чтобы участвовать в конкурсах по нацпроекту „Безопасные и качественные автодороги“. По этому проекту мы можем не только реконструировать и капитально ремонтировать дорожное покрытие в пределах Новосибирска, но и закупать технику», – прокомментировал мэр Анатолий Локоть. Он отметил, что только практика покажет, будет ли единый проездной выгоден пассажирам и перевозчикам. «Пока решение принято на четыре с половиной поездки в сутки. Конечно, мы отдаем себе отчет, что не всем новосибирцам интересно будет воспользоваться этим проездным – он рассчитан на тех, кто часто ездит в общественном транспорте, но такие есть у нас категории».



Через несколько месяцев после введения проездного в мэрии планируют изучить спрос на проездной и мнение пассажиров и перевозчиков. Глава города резюмировал, что в итоге, возможно, условия проездного скорректируют в ту или иную сторону.



