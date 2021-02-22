Министр здравоохранения извинился перед новосибирцами за очереди на противоковидную вакцинацию

После сообщений об очередях на вакцинацию от коронавируса в поликлинике №27 в Новосибирске проводится внутренняя проверка. Об этом сообщил глава регионального минздрава Константин Хальзов. Он рассказал, что большие очереди возникли из-за несогласованности между двумя учреждениями. «Это 27 поликлиника и учреждение, которое развозит и получает у нас вакцину, – это «Новосибирскоблфарм». Мы в этом вопросе разобрались. Я приношу извинения за ситуацию, которая возникла в поликлинике № 27 и надеюсь, что больше такое не повторится», – подчеркнул министр, добавив, что с руководителей учреждений взяты объяснительные.