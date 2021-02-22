Салют в честь защитников Отечества устроят на набережной Оби 23 февраля

Вечером 23 февраля в Новосибирске дадут двадцатиминутный торжественный салют. Репетицию праздничного салюта провели военные на полигоне под Новосибирском. Как сообщает пресс-служба ЦВО, военные произвели выстрелы из 122-мм гаубиц Д-30, чтобы отработать синхронность действий во время салюта.

Салютные установки разместят на берегу Оби. Залпы в честь праздника начнутся в 21:00. Новосибирцам обещают более восьмисот фейерверков и тридцать залпов из гаубиц.