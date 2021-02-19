На улице Демакова сделают новый сквер. Об этом рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова

На странице вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой в соцсети Facebook сообщается о том, что работы по благоустройству сквера на улице Демакова в Советском районе начнутся в этом году за счет внебюджетных средств.

«Территория сквера включена в нацпроект «Жилье и городская среда», а также в соответствующую муниципальную программу как лидер по количеству голосов от жителей района. Напомню, что в программу вошли десять общественных территорий города, а сама программа рассчитана до 2024 года, – отмечает госпожа Терешкова. – Сложившаяся практика предоставления объемов финансирования такова, что удается реализовать по одному проекту в год. А территория сквера по ул. Демакова занимает лишь девятую позицию из десяти. Таким образом, мы не были уверены, что этот сквер мы успеем сделать до 2024 года. Однако дизайн-проект все же был разработан и заранее согласован с жителями Академгородка. Поэтому я очень рада, что проект развития сквера, который мы с вами обсудили и согласовали, удастся реализовать уже этим летом».

Фото: Facebook Анны Терешковой