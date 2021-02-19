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За прошедшие сутки коронавирус выявили еще у 118 новосибирцев

Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 34 676 случаев COVID-19.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки коронавирусная инфекция обнаружена еще у ста восемнадцати жителей Новосибирской области. Восемьдесят один человек выписался с выздоровлением.

Семь пациентов скончались: двое мужчин в возрасте пятидесяти пяти лет и восьмидесяти одного года, а также пять женщин – шестидесяти пяти, шестидесяти шести лет, семидесяти одного года, семидесяти двух и семидесяти трех лет.

В отделениях интенсивной терапии на данный момент находятся девяносто человек, из них девятнадцать – на ИВЛ.

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