За прошедшие сутки коронавирус выявили еще у 118 новосибирцев

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки коронавирусная инфекция обнаружена еще у ста восемнадцати жителей Новосибирской области. Восемьдесят один человек выписался с выздоровлением.

Семь пациентов скончались: двое мужчин в возрасте пятидесяти пяти лет и восьмидесяти одного года, а также пять женщин – шестидесяти пяти, шестидесяти шести лет, семидесяти одного года, семидесяти двух и семидесяти трех лет.

В отделениях интенсивной терапии на данный момент находятся девяносто человек, из них девятнадцать – на ИВЛ.