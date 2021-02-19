«ЭпиВакКорона» поступила в гражданский оборот. Новосибирский центр «Вектор» выпустил более 40 тысяч доз противоковидной вакцины

Вакцина «ЭпиВакКорона», созданная новосибирским научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», поступает в гражданский оборот. В феврале «Вектор» планирует выпустить еще четыреста тысяч доз препарата для борьбы коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила Татьяна Непомнящих, и.о. заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра «Вектор». В настоящий момент в гражданском обороте более сорока тысяч доз препарата.

По словам госпожи Непомнящих, «Вектор» на своей платформе способен производить около ста-ста пятидесяти тысяч доз вакцины в месяц, остальной объем будет производиться на площадках индустриальных партнеров. К концу марта организация планирует увеличить объем производства до одного миллиона доз в месяц, а к концу полугодия — до четырех миллионов.

Фото: архивы пресс-служб