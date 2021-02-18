Не удалось спасти. Жертвами коронавируса стали еще девять новосибирцев

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в регионе выявлен еще сто двадцать один случай коронавирусной инфекции. Выписались с выздоровлением за это же время восемьдесят четыре человека.

Скончались еще девять пациентов: пятеро мужчин – пятидесяти шести, пятидесяти восьми, шестидесяти пяти, шестидесяти девяти и семидесяти пяти лет, а также четыре женщины – тридцати одного года, шестидесяти девяти лет и две пациентки в возрасте девяноста одного года.

В отделениях реанимации сейчас находятся сто три человека, двадцать один – на ИВЛ.