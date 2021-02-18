Еще полтора миллиарда на противоковидные мероприятия получит Новосибирская область из федерального бюджета

Новосибирская область получит весомую финансовую поддержку на борьбу с коронавирусной пандемией – еще полтора миллиарда рублей из федерального бюджета. Данное распоряжение уже подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Согласно документу, в 2021 году из резервного фонда правительства РФ региональные бюджеты получат свыше 25,4 млрд рублей на борьбу с коронаиврусом. Из них 1 млрд 448 млн рублей получит Новосибирская область. Выделенные деньги пойдут на улучшения условий в больницах и поликлиниках Новосибирской области, работающих по системе обязательного медицинского страхования.