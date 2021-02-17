Еще у 126 новосибирцев выявили коронавирус за прошедшие сутки

За время пандемии в Новосибирской области было проведено 1 258 106 тестов на наличие COVID-19.
По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано еще сто двадцать шесть случаев коронавируса. Выписались с выздоровлением семьдесят девять новосибирцев.
Жизнь семи пациентов спасти не удалось: скончались трое мужчин – шестидесяти четырех, шестидесяти шести и семидесяти девяти лет, а также четыре женщины – шестидесяти пяти, семидесяти, семидесяти шести лет и восьмидесяти одного года.
В отделениях реанимации сейчас находятся сто семь человек, двадцать – на ИВЛ.
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