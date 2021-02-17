Дороги обойдутся дорого. 216 миллионов рублей потратят новосибирские власти на ремонт дорог до Павлодара

Власти Новосибирской области направят двести шестнадцать миллионов рублей на ремонт дороги Новосибирск-Кочки-Павлодар в 2021 году. Территориальное управление автодорог региона объявило аукцион на обновление трех участков дорожного полотна. Победитель конкурса будет обязан отремонтировать три участка дороги. Дорожное покрытие находится в плохом состоянии: как уточняет пресс-служба управления, оно сильно износилось из-за нарушения межремонтных сроков. За работы на первом участке — с 53-го по 57-й километр — власти заплатят компании семьдесят семь миллионов рублей, за остальные два (с 32 по 36 км и с 45 по 46 км) — сто тридцать девять миллионов. Подрядчика обяжут не только уложить асфальт, но и нанести дорожную разметку, укрепить обочину, обновить остановку и поставить дорожные знаки.