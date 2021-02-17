Никак не могут отремонтировать. Подземный переход под Красным проспектом откроется только в марте – он будет работать частично

Сдачу после ремонта подземного перехода под Красным проспектом и Октябрьской магистралью в очередной раз отложили. До этого планировали его открыть в декабре 2020-го. Частично переход начнет работать в конце марта этого года, полностью он откроется лишь в июне.

На капитальный ремонт подземный переход, который соединяет Первомайский сквер, дом Ленина, часовню, выходит на Октябрьскую магистраль и на пересечение Красного проспекта и улицы Горького, закрыли в апреле 2020 года. С тех пор сроки открытия сдвигаются, а горожане, чтобы перейти на другую сторону, вынуждены ходить до метро Ленина или двигаться по не очень удобной сети надземных переходов возле часовни и сквера героев революции. В лучшем случае подземный переход полностью будет открыт ко Дню города. А вместо выхода на улицу Горького сделают туалет (скорее всего, платный).

«Сдавать в эксплуатацию подземный переход будут в три очереди. В конце марта откроется первый коридор, соединяющий две стороны Красного проспекта — выходы к филармонии и Первомайскому скверу. В мае планируется открыть выход в сторону Октябрьской магистрали. Выход в сторону улицы Горького в привычном качестве функционировать не будет: здесь будет открыт общественный туалет, он заработает в июне», – сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.