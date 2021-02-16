Провериться на антитела перед вакцинацией можно бесплатно?

Перед вакцинацией рекомендуют сделать тест на антитела к COVID-19. Прививку от коронавируса новосибирцы могут сделать абсолютно бесплатно – все расходы по вакцинации взяло на себя государство. Однако тест на антитела к ковиду в эту программу не входит. «Проведение лабораторных исследований на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 в рамках программы обязательного медицинского страхования не предусмотрено», - сообщил региональный минздрав.

В ведомстве также отметили, при подготовке к вакцинации лабораторное исследование на наличие иммуноглобулинов классов G и M к вирусу SARS-CoV-2 не является обязательным, но «при желании гражданин может пройти тестирование самостоятельно за счет собственных средств». Тест на антитела показывает, переболел ли человек коронавирусом. Возможно болезнь протекала в бессимптомной форме. Если уровень антител высок, прививку советуют отложить на несколько месяцев.