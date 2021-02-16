Фотовыставка «Путь» благотворительного фонда «ЖИВИ» открылась в аэропорту «Толмачево»

В Международный день детей, больных раком, 15 февраля, в аэропорту «Толмачево» открылась фотовыставка «Путь» благотворительного фонда «ЖИВИ». Проект посвящен семьям, дети из которых прошли или еще проходят лечение в онкологических центрах Новосибирска.

Каждый год в Новосибирской области рак диагностируют в среднем у семидесяти пяти детей и подростков до семнадцати лет. Более сорока процентов детской онкологии – это лейкозы, злокачественные заболевания крови. Острый лимфобластный лейкоз при своевременной постановке диагноза излечим в девяноста пяти процентах случаев. Для оперативного диагностирования заболеваний фонд «ЖИВИ» оплачивает лабораторные анализы и авиаперелеты на консультации своих подопечных в федеральные клиники.

«Международный день детей, больных раком, призван распространять информацию об этом заболевании и поддержать заболевших детей и их близких. Это не только напоминание о болезни, но и еще и праздник нашей общей победы – врачей, детей и их семей, благотворительных фондов – над страшным недугом. Для нас важно публично говорить о заболевании. Фотовыставка «Путь» создана, чтобы привлечь внимание к проблеме детской онкологии и собрать средства для помощи детям. Мы благодарны аэропорту «Толмачево» за возможность разместить экспозицию», – говорит Ксения Алешина, исполнительный директор фонда «ЖИВИ».

Фотопроект «Путь» был запущен в 2020 году ко Дню матери. Работы для выставки подготовили двенадцать известных фотографов города: Владимир Дубровский, Никита Хнюнин, Вера Сальницкая, Владислав Некрасов, Артем Ионов и другие. До конца декабря фотовыставка работала на площадке перед кинотеатром «Победа». Фонду удалось собрать через пожертвования 685 518 рублей. Помощь оказали более трехсот частных благотворителей и партнер проекта – справочник и карты 2ГИС. Из этих средств уже оплачены перелеты к месту лечения двум детям на сумму 37 437 рублей, еще для пятерых детей – лабораторные исследования на сумму 77 400 рублей.

Поддержать сбор и помочь детям на пути к выздоровлению можно по ссылке.

Выставка представлена в зале ожидания вылетов сектора А аэропорта «Толмачево» до 15 марта.

Фото: архивы пресс-служб