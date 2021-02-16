Команда ортодонтов клиники iDent Smile завоевала первое место по России и премию Fastest Growth Award 2019-2020 по Invisalign

Команда отродонтов международного центра имплантологии iDent Smile одержала победу в профессиональной премии Fastest Growth Award 2019-2020 под руководством наставника Михаила Семеновича Тодера. Клиника показала наибольший рост после прохождения программы наставничества и одержала победу по количеству пациентов, получивших лечение на системе элайнеров Invisalign в 2019-2020 годах в России. Не успели ортодонты iDent Smile получить статус Gold, как им был присвоен статус Platinum в рейтинге ведущей мировой компании в сфере цифровой ортодонтии AlignTechnology (Invisalign). Новосибирские ортодонты обошли даже Москву.

iDent Smile — во многом уникальное ортодонтическое отделение. Здесь принята система кураторства среди докторов, что является большой редкостью для клиник России и Восточной Европы. Ортодонтическое направление здесь курирует блестящий профессионал — хирург с 30-летним стажем, врач с 20-летним опытом работы в ведущей клинике в Израиле Михаил Семенович Тодер. Под руководством талантливого наставника все ортодонты iDent Smile достигли высокого уровня мастерства и продолжают совершенствоваться.

Консилиумный подход к лечению пациентов позволяет обеспечивать лучший результат и избежать ошибок. Если ваш доктор ушел в отпуск или на больничный, лечение не останавливается, а заявленные сроки не срываются. Здоровье каждого пациента находится в надежных руках команды профессионалов.