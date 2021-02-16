Команда ортодонтов клиники iDent Smile завоевала первое место по России и премию Fastest Growth Award 2019-2020 по Invisalign

В новосибирской клинике iDent Smile ставят рекорды по исправлению прикуса без брекетов.
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Стоматологи-ортодонты ортодонтического отделения iDent Smile Анастасия Шилкина, Анна Жукова, Алина Корякина
Команда отродонтов международного центра имплантологии iDent Smile одержала победу в профессиональной премии Fastest Growth Award 2019-2020 под руководством наставника Михаила Семеновича Тодера. Клиника показала наибольший рост после прохождения программы наставничества и одержала победу по количеству пациентов, получивших лечение на системе элайнеров Invisalign в 2019-2020 годах в России. Не успели ортодонты iDent Smile получить статус Gold, как им был присвоен статус Platinum в рейтинге ведущей мировой компании в сфере цифровой ортодонтии AlignTechnology (Invisalign). Новосибирские ортодонты обошли даже Москву.
iDent Smile — во многом уникальное ортодонтическое отделение. Здесь принята система кураторства среди докторов, что является большой редкостью для клиник России и Восточной Европы. Ортодонтическое направление здесь курирует блестящий профессионал — хирург с 30-летним стажем, врач с 20-летним опытом работы в ведущей клинике в Израиле Михаил Семенович Тодер. Под руководством талантливого наставника все ортодонты iDent Smile достигли высокого уровня мастерства и продолжают совершенствоваться.
Консилиумный подход к лечению пациентов позволяет обеспечивать лучший результат и избежать ошибок. Если ваш доктор ушел в отпуск или на больничный, лечение не останавливается, а заявленные сроки не срываются. Здоровье каждого пациента находится в надежных руках команды профессионалов.
С недавнего времени в клинике появились не только взрослые, но и детские элайнеры Invisalign — First Phase. Теперь и маленькие новосибирцы смогут пройти ортодонтическое лечение у ведущих врачей города и исправить прикус эффективно, комфортно и незаметно для окружающих.
2, 3 марта 2021 года международный центр имплантологии iDent проводит «Дни улыбки» «Инвизилайн». В эти дни можно получить бонусы и скидки как на ортодонтическое, так и на все предшествующее терапевтическое и хирургическое лечение.
Вы получите не только бесплатную консультацию ортодонта, но и диагностику зубного ряда на новейшем внутриротовом сканере iTero. Это абсолютная новинка, которой можно воспользоваться уже в феврале. Центр iDent Smile вошел в пятерку российских клиник и стал первым в Новосибирске, где появился этот уникальный аппарат. С его помощью всего за несколько минут готовится подробная ортодонтическая визуализация. Пациент сразу же может увидеть результат, который он получит после проведения лечения на одной из самых совершенных систем Invisalign.
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Сканер iTero
Кроме того, в «Дни улыбки» будут действовать выгодные предложения:
— полный курс лечения при помощи системы элайнеров от 130 000 (Invisalign Lite) до 240 000 рублей (Invisalign Comprehensive);
— лечение на лигатурной металлической брекет-системе за 129 000 рублей (снятие брекет-системы и установка ретейнера со скидкой 50%);
— специальный бонус на хирургическое и терапевтическое лечение перед началом ортодонтического лечения;
— беспроцентная рассрочка.
Запись на «Дни улыбки» 2, 3 марта 2021 года уже открыта.
Международный центр имплантологии iDent, ортодонтическое отделение iDent Smile:
ул. Сибревкома, 9«б», ЖК «Флотилия», «Адмирал М.П. Лазарев», ст.м. «Октябрьская»
тел. +7 (383) 383-57-08
e-mail: 2075577@ident-implant.ru
ident-implant.ru
@identnsk
Лицензия ЛО-54-01-005580 от 26.08.2019.
Рассрочку предоставляет ООО Международный центр имплантологии «Ай-Дент».
Акция «Дни улыбки» действует 2 и 3 марта 2021 года.
Фото: архивы пресс-служб
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