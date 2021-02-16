Реконструкция клиники Мешалкина стартует в этом году. Завершат ее только в 2026-м

Пять лет потребуется на полную реконструкцию комплекса зданий национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по управлению госимуществом. По информации ведомства, руководитель территориального управления Росимущества в Новосибирской области Олег Галлямов обсудил с директором ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина» Александром Чернявским планы по реконструкции клиники. Сейчас идет работа по проектированию, начать строительство планируют в этом году, завершить — в 2026-м.

В прошлом году весь комплекс работ оценивали в 7,8 млрд рублей. Напомним, в клинике планируют восстановить главный и лабораторный корпуса, отделение радиотерапии, построить новый виварий, производство биопротезов для сердечно-сосудистой системы, отдельный корпус для лечения детей, парковку на пятьсот автомобилей.

Строительство пройдет в пять этапов, вводить объекты в эксплуатацию будут по мере завершения каждого. В Росимуществе отметили, что на реализацию проекта выделят субсидию из федерального бюджета.

Фото: 2ГИС