Первые в рейтинге по качеству жизни. Наш регион взял золото по Сибирскому федеральному округу

Рейтинг российских регионов и регионов Сибирского федерального округа по качеству жизни в 2020 году сформировало информационное агентство Ria.ru. По результатам анализа, Новосибирская область оказалась на первом месте в Сибири с итоговым баллом 51,808. Также в тройку лидеров вошли Красноярский край – 45,362 балла – и Томская область – 43,526 балла. Замкнула рейтинг сибирских регионов по качеству жизни Республика Тыва с 17,506 балла. Кроме того, и среди регионов страны Республика оказалась с самыми низкими баллами.

В масштабе страны Новосибирская области заняла двадцать вторую строчку из восьмидесяти пяти, тем самым утвердив свою стабильную позицию с 2019 года.