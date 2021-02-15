Хроники ковида: еще 123 случая коронавируса и восемь смертей в Новосибирской области

За все время пандемии в регионе зарегистрирован34 191 случай COVID-19.
По данным оперативного штаба, за последние сутки в в Новосибирской области еще у ста двадцати трех жителей выявлена коронавирусная ифекция. Сорок один человек выписался с выздоровлением.
Скончались еще восемь пациентов: пятеро мужчин – в возрасте шестидесяти трех лет, восьмидесяти одного года, восьмидесяти восьми лет, двоим было по шестьдесят восемь, а также три женщины женщины – пятидесяти трех, шестидесяти восьми и девяноста лет.
В отделениях интенсивной терапии находится сто двадцать пациента, из них двадцать четыре – на ИВЛ.
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