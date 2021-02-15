Хроники ковида: еще 123 случая коронавируса и восемь смертей в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, за последние сутки в в Новосибирской области еще у ста двадцати трех жителей выявлена коронавирусная ифекция. Сорок один человек выписался с выздоровлением.

Скончались еще восемь пациентов: пятеро мужчин – в возрасте шестидесяти трех лет, восьмидесяти одного года, восьмидесяти восьми лет, двоим было по шестьдесят восемь, а также три женщины женщины – пятидесяти трех, шестидесяти восьми и девяноста лет.

В отделениях интенсивной терапии находится сто двадцать пациента, из них двадцать четыре – на ИВЛ.