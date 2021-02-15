Вдыхай запах свободы через маску. 22 февраля наш регион переходит к новому этапу снятия ковидных ограничений

С 22 февраля стадионы, кинозалы и театры можно будет заполнять на сто процентов, а заведениям общепита разрешат работать по ночам. О стабильной ситуации с заболеваемостью коронавирусом рассказала 15 февраля на оперативном совещании заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова. После чего глава региона Андрей Травников объявил о новом этапе снятия ковидных ограничений: «То есть ситуация продолжает оставаться достаточно стабильной. В связи с тем, что мы в таком периоде живем уже достаточно давно, уже больше полутора месяцев. Предлагаю подготовить новое решение по снятию временных ограничений: с 22 февраля снять ограничения по заполняемости залов спортивных сооружений, театров, кинотеатров и других объектов культуры. Разрешить продажу билетов, исходя из стопроцентной заполняемости залов. Это первое. Второе – снять ограничения по времени работы ресторанов, кафе, баров и всех предприятий общественного питания».



При госпожа Самойлова подчеркнула, что на дискотеки запрет пока не снят. Кроме того, все остальные требования и ограничения, такие, как масочный режим, социальная дистанция и запрет на массовые мероприятия, остаются в силе.