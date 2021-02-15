Создателям вакцины – медаль на грудь. Владимир Путин наградил коллектив научного центра «Вектор»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова вручила медали, ордена и почетные грамоты от президента Владимира Путина коллективу новосибирского центра вирусологии «Вектор», который участвовал в разработке вакцины «ЭпиВакКорона», сообщила пресс-служба администрации наукограда Кольцово. «Вами гордится вся страна. Весь мир знает, что первая тест-система, которая и по сегодняшний день работает без каких-то изменений, это «Вектор», первый живой вирус — это «Вектор», первая вакцина — это «Вектор», шесть вакцинных платформ из десяти, существующих в мире, это «Вектор», победа над лихорадкой Эбола в Гвинее — это «Вектор»… И все, что сегодня делает «Вектор», направлено на то, чтобы люди в нашей стране были здоровы, чтобы риски от инфекционных заболеваний были минимальные», — сказала госпожа Попова, вручая награды ученым.

Фото: архивы пресс-служб