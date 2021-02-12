Новосибирский аквапарк «Аквамир» вновь открывается. Он не работал с 25 января

Новосибирский аквапарк, закрывшийся 25 января, вновь начинает принимать посетителей сегодня – 12 февраля. Об этом рассказала Наталья Муханова, представитель компании ООО «Белая Сфера Констракшн» — нового арендатора аквапарка. По ее словам, в аквапарке не поменялось ничего, кроме арендатора: все условия для посетителей остаются прежними, как и цена посещения, и время работы развлекательного комплекса – с десяти утра до девяти вечера. Для персонала аквапарка тоже ничего не поменялось: они прошли дополнительный инструктаж и продолжат работать каждый на своем месте. Но вот билеты, приобретенные у прежнего арендатора «Аквапарка» уже недействительны.

Фото: архивы пресс-служб