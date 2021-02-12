Меньше заболевших – меньше ковидных госпиталей. Еще три новосибирские больницы возвращаются к плановой работе

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова сообщила, что в регионе стабилизировалась ситуация с COVID-19: «Мы отмечаем некоторое снижение количества ежедневно подтвержденных новых случаев коронавирусной инфекции. Мы видим снижение пациентов в наших инфекционных госпиталях. В связи с чем в ряде госпиталей мы восстанавливаем деятельность и готовимся к их плановой работе по основным профилям». Госпожа Аксенова отметила, что сейчас в регионе три ковидных госпиталя сворачивают свою работу — эти учреждения начнут работать в обычном режиме.

«У нас на сегодняшний день остаются три тысячи триста десять коек для лечения коронавирусной инфекции. Коечный фонд у них свободный — в пределах двадцати процентов, поэтому они функционируют в штатном режиме. В настоящий момент на этапе восстановления находится больница скорой медицинской помощи №2. Также городская клиническая больница №25 — их инфекционных корпус и НКРБ № 1 в Кольцово».

Также замминистра прокомментировала возможный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в конце февраля — начале марта: «Мы прогнозы не делаем, все будет зависеть от заболеваемости и показателей. И, опять-таки, гражданской ответственности наших граждан».