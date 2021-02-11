Федеральный бюджет в помощь. Новосибирская область получит финансирование на строительство дорог к ЛДС и четвертого моста через Обь

Москва выделит Новосибирской области дополнительные средства на благоустройство территории, прилегающей к новой ледовой арене на берегу Оби. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на первого зампреда Госдумы РФ Александра Жукова.

Двести миллионов рублей из федерального бюджета направят на строительство развязки на площади Лыщинского, пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста и дороги к ЛДС от пляжа «Наутилус». Еще семьсот миллионов добавят на ремонт региональных, межмуниципальных дорог и улично-дорожных сетей городских агломераций. Их тоже приведут в порядок к МЧМ-2023 по хоккею. На строительство четвертого моста через Обь в 2021 году предусмотрено полтора миллиарда рублей, в 2022 году — девятьсот пятьдесят один миллион.

Фото: архивы пресс-служб