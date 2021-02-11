131 новый случай коронавируса в регионе и 202 выздоровления

По данным оперативного штаба, в регионе выявлен еще сто тридцать один случай COVID-19. Выписались с выздоровлением за минувшие сутки двести два человека.

Скончались семь пациентов: трое мужчин в возрасте семидесяти девяти лет, а также мужчины в возрасте шестидесяти шести, шестидесяти семи, шестидесяти девяти лет и семидесяти одного года.

В отделениях реанимации сейчас находятся сто шестнадцать человек, из них двадцать один – на ИВЛ.