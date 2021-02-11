Очень дорогая электроника. Рост цен на технику впечатляет – от пяти до двадцати процентов

С начала 2021 года в России резко подорожала электроника. Ритейлеры отмечают, что рост цен с начала года составил от пяти до двадцати процентов, в зависимости от категорий товаров. Сложившуюся ситуацию они связывают с мировым дефицитом основных компонентов, из которых производится электроника, — матриц, карт памяти, дисплеев и видеокарт.

В основном эти комплектующие выпускаются в Китае, где в начале года традиционно падает производство из-за новогодних праздников по лунному календарю. Нехватка видеокарт отдельно вызвана ростом ажиотажа вокруг биткоина из-за его подорожания. Для майнинга криптовалюты необходимо оборудование, включающее в себя видеокарту.

Ритейлеры отметили, что объем импорта электроники в Россию снизился ещe в конце прошлого года. Его восстановления они ожидают в марте-мае. По словам специалистов, закупочные цены в Китае в 2021 году выросли на десять-пятнадцать процентов. К этой величине следует прибавить два-три процента из-за проблем с логистикой. Минпромторг в свою очередь заявил, что пока не получал от отечественных ритейлеров сообщений о планах повысить цену на продаваемую электронику.