Впервые за 65 лет Октябрьский мост ждет капитальный ремонт

Новосибирский Октябрьский мост в ближайшее время ждет капитальный ремонт. Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений (УЗСПТС) объявило конкурс на разработку проекта капитального ремонта моста. Начальная цена контракта – 28 408 970 рублей. Результат конкурса станет известен 18 февраля. Разработку документации финансирует УЗСПТС, сам ремонт моста – бюджет города Новосибирска. Для исполнения заказа проектной компании придется обследовать опоры моста, пролетные строения, ливневую канализацию, троллейбусные контактные сети и освещение.

Фото: 2ГИС