Жертвы коронавируса: больше 1300 смертей в Новосибирской области за время пандемии

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области выявлено еще сто тридцать четыре случая COVID-19. Выписались с выздоровлением двести пятнадцать человек.

Жизни шести новосибирцев спасти не удалось: скончались четверо мужчин – сорока восьми, шестидесяти трех, семидесяти и девяноста пяти лет, а также две женщины – шестидесяти четырех и восьмидесяти лет.

В отделениях интенсивной терапии на данный момент находятся сто девятнадцать человек, двадцать восемь из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.