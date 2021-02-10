Плохо убирают снег во дворе? Новосибирцы смогут задать свои вопросы и высказать претензии

Сегодня, 10 февраля, в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска будет работать горячая линия по номеру 228-86-46. Об этом говорится на сайте ведомства. По горячему телефону с 14 до 15 часов в департаменте будут готовы выслушать жалобы новосибирцев о плохой уборке снега во дворах. Также горожане смогут задать интересующие их вопросы по этой теме.