В городе стало комфортнее. Почти три сотни новосибирских дворов благоустроили в 2020 году

Кроме того, за прошедший год капитально отремонтировали 383 многоквартирных дома.
За прошедший год в рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» выполнили ремонт конструктивных элементов и общего имущества в ста девятнадцати многоквартирных домах. Триста восемьдесят три многоквартирных дома отремонтировали капитально.
В ста шестидесяти четырех домах отремонтировали крыши, в шестидесяти восьми – подвалы, привели в порядок сорок семь фасадов, пять фундаментов, триста шестьдесят две внутридомовых инженерных системы, а также лифты. Кроме того, в городе отремонтировали двести девяносто два двора и шестьдесят шесть внутриквартальных проездов.
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