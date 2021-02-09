В городе стало комфортнее. Почти три сотни новосибирских дворов благоустроили в 2020 году

За прошедший год в рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» выполнили ремонт конструктивных элементов и общего имущества в ста девятнадцати многоквартирных домах. Триста восемьдесят три многоквартирных дома отремонтировали капитально.

В ста шестидесяти четырех домах отремонтировали крыши, в шестидесяти восьми – подвалы, привели в порядок сорок семь фасадов, пять фундаментов, триста шестьдесят две внутридомовых инженерных системы, а также лифты. Кроме того, в городе отремонтировали двести девяносто два двора и шестьдесят шесть внутриквартальных проездов.