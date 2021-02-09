130 новосибирцев заболели коронавирусом за прошедшие сутки

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз COVID-19 обнаружен еще у ста тридцати жителей Новосибирской области. Выписались с выздоровлением двести пятнадцать человек.

Жизни восьми пациентов спасти не удалось: скончались шестеро мужчин — пятидесяти трех, шестидесяти шести, шестидесяти восьми, семидесяти трех лет, восьмидесяти одного года и восьмидесяти двух лет, а также две женщины — сорока одного года и шестидесяти четырех лет.

В отделениях реанимации сейчас находятся сто двадцать человек, из них двадцать четыре — на ИВЛ.