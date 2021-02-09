Мэрия дала добро. Городские власти разрешили строительство тоннеля для четвертого моста через Обь

Мэрия Новосибирска разрешила подрядчику построить тоннель для четвертого, платного моста через Обь. Об этом сообщает пресс-служба компании «ВИС», в которую входит занимающаяся возведением объекта «Сибирская концессионная компания». Мэрия уже выдала компании разрешение на строительство тоннеля. В проекте указано, что его длина составит 399,58 метров. 45 из них — под землей. Через Тоннель можно будет попасть с улицы Широкой на улицу Энергетиков. По информации подрядчика, новое сооружение должно увеличить пропускную способность площади Труда вдвое.