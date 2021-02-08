Как там Ростик? Новосибирский зоопарк показал фотографии своего «воспитанника» — медведя Ростика, который с 2018-го живет в Китае

Новосибирский зоопарк имени Р. Шило показал, как выглядит белый медведь Ростик, который с 2018 года живет в Китае. Сейчас белому великану уже пять лет. «Мы следим за судьбой всех животных, рожденных в нашем зоопарке. Наши коллеги сообщают, что у Ростика все хорошо. На фотографиях, сделанных недавно, видно, каким большим и мощным стал Ростик, — рассказали сотрудники новосибирского зоосада. — Он скоро уже будет размерами со своего отца, нашего белого медведя Кая. Ростик живет в просторном вольере. COVID-19 внес большие коррективы в жизнь, реализацию проектов. Но планы по обустройству для него большего участка остаются и обязательны к выполнению согласно договору». Также стало известно, что китайские специалисты ожидают получения еще одного белого медведя, чтобы Ростик не скучал в одиночестве.

Фото: архивы пресс-служб