Две новосибирские школы пришлось эвакуировать из-за угрозы взрыва

Сегодня, 8 февраля, из двух школ в Новосибирске эвакуировали детей, чтобы проверить здания на предмет минирования. По данным полиции, информацию об угрозе взрыва двадцати тысяч российских школ распространили пользователи социальной сети для подростков «Лайк». Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на городской департамент образования и Единую дежурно-диспетчерскую службу.

По информации мэрии, «неустановленная гражданка» из Твери позвонила в полицию и сообщила, что ученица четверого класса в сети «Лайк» посмотрела видео о том, что 8 февраля 2021 года в России взорвется двадцать тысяч школ. В связи с этим новосибирская полиция устроила проверку во всех школах городах (всего их двести семнадцать). Эвакуировать при этом учеников или нет, решают школьные администрации.



«На данный момент в Новосибирске детей эвакуировали из СОШ №137 и лицея №9. Полиция проверяет здания», — отметили в пресс-центре, добавив, что сообщений о минировании именно новосибирских школ не поступало ни в полицию, ни в сами учреждения.