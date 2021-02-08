Хроника коронавируса: еще 128 новых случаев COVID-19 и семь смертей в регионе

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано сто двадцать случаев кофида. Выписались с выздоровлением за этот же период девяноста четыре человека.

Еще семь пациентов скончались: трое мужчин — семидесяти лет, восьмидесяти одного года и восьмидесяти двух лет, четыре женщины — шестидесяти пяти, семидесяти, семидесяти трех и восьмидесяти четырех лет.

В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся сто двадцать четыре пациента, из них двадцать шесть подключены к аппаратам ИВЛ.